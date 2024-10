Sergio “Checo” Pérez tuvo una mala Clasificatoria este sábado, por lo que ya se conoce su posición de salida para mañana en la carrera del Gran Premio de México.

Durante este día se realizó la carrera Clasificatoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde el mexicano no tuvo una buena actuación.

“Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 de la clasificatoria y se posicionó en el decimoctavo lugar con un tiempo de 1:17.661.

Por esta razón y si no hay más cambios en los resultados, mañana domingo 27 de octubre, “Checo” saldrá desde el lugar 18 de la parrilla del Gran Premio de México.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌

Colapinto

Piastri

Perez

Ocon

Zhou

Two of the big hitters OUT at the first hurdle! 😱#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/OMlUZjQeB6

— Formula 1 (@F1) October 26, 2024