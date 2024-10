Luego de tener un accidente en la Práctica 2 del Gran Premio de México, el piloto George Russell (Mercedes) fue dado de alta del centro médico del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante este viernes, el piloto británico tuvo un accidente en una de las vueltas del circuito de la Ciudad de México.

En la vuelta, Russell no pudo controlar su monoplaza, dio varios vueltas y derrapó hacia uno de los muros de contención acolchonados. Por el accidente, el piloto de Mercedes salió de su automóvil aparentemente lesionado.

Por esta razón, George Russell fue llevado al centro médico del Autódromo Hermanos Rodríguez. Mientras que personal de la Fórmula 1 retiraba su monoplaza de la pista.

Tiempo después, la escudería de Mercedes dijo que tenía buenas noticias sobre el piloto británico.

“Noticias positivas para @GeorgeRussell63. Ha sido dado de alta del centro médico y está de vuelta con el equipo”, detalló la escudería.

Russell terminó en el lugar 18 de la Práctica 2 del GP de México.

GEORGE RUSSELL IN THE WALL! 😱

The Mercedes drops it on the kerb and spins into the barriers at high-speed. Russell is out of the car.

Red flag 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/laAujs98wc

— Formula 1 (@F1) October 25, 2024