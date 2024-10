Alex Albon, de la escudería Williams, sufrió un fuerte accidente durante la Práctica 1 del Gran Premio de México de este viernes 25 de octubre.

En el primer día de la fiesta del automovilismo de la Fórmula 1 en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, el piloto tailandés sufrió un duro revés con su monoplaza.

Albon probaba su coche en una vuelta rápida durante los primeros ensayos libres para conseguir puntos. En una de las vueltas, se topó con Oliver Bearman de Ferrari, quien suplía a Charles Leclerc. Bearman venía lento y se hizo a un costado para dejar pasar al tailandés; sin embargo, el piloto de Williams perdió el control de la cola del auto y tocó el monoplaza del Ferrari.

Tras el toque entre ambos autos, el monoplaza de Alex Albon fue el que más sufrió. La llanta se salió de su lugar y se destrozaron algunas partes de la cola del automóvil del tailandés.

Posteriormente, el monoplaza de Albon dio varias vueltas y terminó por estamparse en los colchones de contención del circuito.

Después del accidente, el piloto tailandés salió por su propio pie y dijo estar bien, aunque se dijo molesto por la forma en que se dio el toque con Oliver Bearman. En tanto, la carrera se detuvo porque hubo bandera roja debido al accidente.

An instant session-stopper 💥

This collision between Albon and Bearman brought out the red flags in FP1 😔#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/PMHK85hztL

— Formula 1 (@F1) October 25, 2024