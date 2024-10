La exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa, mandó un contundente mensaje a través de sus redes sociales, en donde mencionó que prefiere a los mexicanos en lugar de los estadounidenses.

Lo anterior, se debe a que Mia Khalifa mostró su descontento por la presencia de las fuerzas armadas de Estado Unidos en el extranjero, principalmente en Líbano, país de donde es originaria la modelo.

Y es que, cabe resaltar, en Medio Oriente, desde hace varios meses, hay una escalada de violencia que afecta a varios países de la región.

Hace varios días, Mia Khalifa posteó un video en el que critica la política exterior del Gobierno de Estados Unidos y, principalmente, la cuestión de los soldados en Medio Oriente, ya que dijo que el gobierno norteamericano no se preocupa por ellos.

“Buenas tardes para todos quienes están sentados en casa y no se sientan en tu tierra. Esto no les pertenece a ellos, luchando una guerra por un país al que no le importas”, dijo en su video.

Luego de que su video se viralizó en redes sociales, un usuario de X identificado como @Maik_MeGa le pidió a Mia Khalifa que su discurso lo dijera en español, mientras el mensaje lo posteaba junto con una bandera de México.

¿Qué pasó después? Pues la modelo hizo un video hablando en español.

En éste, la exactriz de películas para adultos explicó el tema central de su primer video, en el que menciona que cuando los soldados de EU terminan la guerra, a su gobierno no les importa.

Aunque el video se refería a las críticas hacia el gobierno de Estados Unidos, Mia Khalifa habló de los mexicanos, a quienes dijo, prefiere que visiten Líbano a que lo hagan los estadounidenses.

Aquí te compartimos el video de Mia Khalifa hablando en español y mencionando que prefiere a los mexicanos:

