La película “The Substance” estará disponible en la plataforma de streaming MUBI a partir del 31 de octubre de 2024, coincidiendo con la temporada de Halloween, lo que la convierte en una de las opciones más esperadas para los amantes del cine de terror.

Este largometraje, escrito y dirigido por la cineasta francesa Coralie Fargeat, conocida por su aclamado thriller “Revenge” de 2017, ofrece una inquietante reflexión sobre los límites del deseo humano por la perfección y la juventud eterna.

“The Substance” plantea una pregunta perturbadora: ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por una versión perfecta de ti mismo? Esta condición rápidamente se convierte en una trampa psicológica que provoca una profunda crisis de identidad.

La trama sigue a Sue, interpretada por Margaret Qualley, una joven ambiciosa que comparte protagonismo con una estrella en decadencia, encarnada por Demi Moore.

Los personajes deben enfrentarse a las consecuencias de consumir una droga que divide el tiempo de su vida entre dos versiones de sí mismos, un concepto que rápidamente escala en caos y horror.

El filme ya se posicionó como uno de los estrenos más exitosos en MUBI, rompiendo récords de audiencia y despertando gran expectativa en la crítica, especialmente por la actuación de Demi Moore.

Streaming October 31 in the US, UK, Latin America, Germany, Turkey, Canada, India and more. A MUBI Release. https://t.co/UvuV7iMoPh

— MUBI (@mubi) October 24, 2024