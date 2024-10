Cardi B informó en sus redes sociales que fue hospitalizada por una emergencia médica, lo que la obligará a cancelar su actuación en el festival ONE MusicFest en Atlanta.

En su mensaje, la rapera expresó estar muy apenada por la situación, compartiendo que ha estado recuperándose en el hospital durante los últimos días y que lamentablemente no podrá presentarse ante sus fans este fin de semana.

Sin proporcionar detalles sobre su emergencia médica, Cardi B aseguró a sus seguidores que pronto volverá “mejor y más fuerte”.

También agradeció el apoyo y la comprensión de su fiel base de admiradores, conocida como Bardi Gang.

Esta situación se da pocos meses después de que Cardi B diera a luz a su tercer hijo, fruto de su relación con el rapero Offset, con quien se encuentra actualmente en proceso de divorcio.

La noticia de su hospitalización sorprendió a muchos, dado que estaba prevista su participación en el festival junto a otros artistas de renombre como Earth, Wind & Fire, Nelly, Gunna y GloRilla.

La cantante, se mostró afectada al no poder cumplir con su compromiso en el festival, pero expresó su determinación de regresar más fuerte tras su recuperación.

El festival ONE MusicFest es uno de los eventos más esperados del año en Atlanta, y la ausencia de la cantante será notoria, dado que estaba programada como una de las principales atracciones del evento.

La rapera, de 32 años, no ha revelado cuándo planea retomar sus actividades públicas, pero su mensaje dejó claro que su prioridad en este momento es su salud y bienestar.

Thank you guys for understanding… I will see you soon 🫶🏽 pic.twitter.com/FoIFNo9r2s

— Cardi B (@iamcardib) October 23, 2024