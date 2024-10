El Gran Premio de México en su versión 2024 esta aquí. Por lo que te contamos todo lo que debes saber sobre la fiesta del automovilismo de la Fórmula 1 en la capital mexicana.

La vigésima carrera de la temporada del año llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con toda su fiesta, desde convivencia con los medios, fans, previas, ensayos, desfile y carrera. Serán 3 días en los que los mexicanos se empararán de la Fórmula.

Max Verstappen (Red Bull) llega como líder del Campeonato de Pilotos con 354 puntos, 57 unidades más (297 puntos) que Lando Norris (McLaren), quien es segundo lugar general. Mientras tanto, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) es tercero con 275 puntos.

Por su parte, el piloto local, el mexicano Sergio “Checo” Pérez se encuentra en el octavo lugar del campeonato con 150 puntos, ya sin la posibilidad de ser campeón de la Fórmula 1. Sin embargo, aún puede ganar puntos en las últimas carreras de la temporada para así ayudar a la escudería de Red Bull a ganar el Mundial de Constructores.

Por ahora, McLaren es primer lugar del Mundial de Constructores con 544 puntos, mientras que en segundo lugar van los Red Bull con 504 puntos.

Como mencionamos en un principio, serán 3 días, del 25 al 27 de octubre, en la que la Fórmula 1 este presente en la capital de México.

El viernes 25 de octubre se realizarán las primeras dos prácticas libres.

Para el sábado 26 de octubre se realizará la tercera y última práctica libre, mientras que más tarde se realizará la qualy, carrera que define el orden de salida para la carrera del GP de México.

En cuanto al domingo 27 de octubre, habrá un desfile en la que presentaran a los pilotos que correrán el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, se realizará la Ceremonia de Inauguración y luego, la carrera del Gran Premio de México dará inicio.

Durante la carrera, los pilotos tendrán que dar 71 vueltas al circuito para completar 305.3 kilómetros. Los tres primeros pilotos que crucen la meta, se suben al podio y son premiados.

