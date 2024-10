El piloto español, Fernando Alonso, hará historia en el Gran Premio de México 2024 y para ello estrenará un caso especial; aquí el motivo.

El GP de México está más cerca y será testigo de algo histórico para el piloto de Aston Martin en la Fórmula 1.

Fernando Alonso llegará a 400 grandes premios en la Fórmula 1 y lo hará al conducir su bólido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Este hecho será histórico, ya que el asturiano será el primer piloto en toda la Fórmula 1 en lograr correr en su Gran Premio número 400.

Para tal evento, Alonso estrenará un caso especial el cual será en color negro con dorado y mostrará su amplia trayectoria en la Fórmula 1 a través de imágenes incrustadas sobresaliendo sus dos títulos mundiales conseguidos en los años 2005 y 2006.

La escudería Aston Martin compartió imágenes del casco en las redes sociales.

El piloto español cuenta con una amplia trayectoria y de sus 399 Grandes Premios posee en un récord de:

Por lo pronto, Fernando Alonso no se presentó al día de medios de este jueves 24 de octubre debido a que “no se encuentra bien”, esto de acuerdo con la escudería.

Sin embargo, Aston Martin informó que el español se presentará hasta el viernes 25 para las pruebas libres 2.

“Fernando Alonso no se encuentra bien y por ello no podrá acudir a la jornada de prensa en el #MexicoGP. Fernando está centrado en sentirse al 100% de cara al viernes y a su previsto regreso al AMR24 para los entrenamientos libres 2”, informó la escudería.

Fernando Alonso is feeling unwell and will therefore not attend media day at the #MexicoGP. Fernando is focused on feeling 100% for Friday and his planned return to the AMR24 for Free Practice 2. pic.twitter.com/MeaKlwflBj

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 24, 2024