El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, no participará en la jornada de prensa del Gran Premio de México, según anunció la escudería en su cuenta oficial de Twitter.

Alonso no se encuentra en óptimas condiciones de salud y está enfocado en recuperarse completamente para regresar el viernes durante los entrenamientos libres 2.

Aunque aún no comienza el fin de semana de competición, el equipo confía en que el asturiano estará al 100% para pilotar el AMR24 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La temporada 2024 se mantiene intensa para Fernando Alonso, quien empezó con un fuerte ritmo en las primeras carreras, logrando varios podios y demostrando que aún tiene mucho que ofrecer en la Fórmula 1.

Sin embargo, a lo largo del año, Aston Martin enfrentó dificultades, con la mejora constante de competidores como Mercedes y Ferrari, lo que complicó la lucha por los primeros puestos. A pesar de estos desafíos, Alonso ha sabido mantenerse competitivo, aportando puntos valiosos al equipo.

La ausencia de Alonso en la rueda de prensa genera algunas incertidumbres sobre su estado físico para el fin de semana, pero el equipo aseguró que su recuperación avanza bien y esperan que esté listo para salir a pista en los entrenamientos del viernes. Este GP es crucial para Aston Martin en su lucha por mantenerse entre los mejores equipos, y la participación de Alonso será fundamental para cumplir con ese objetivo.

Fernando Alonso is feeling unwell and will therefore not attend media day at the #MexicoGP. Fernando is focused on feeling 100% for Friday and his planned return to the AMR24 for Free Practice 2. pic.twitter.com/MeaKlwflBj

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 24, 2024