Ante la noticia de su fallecimiento el martes pasado, a los 63 años de edad, Fernando Valenzuela será homenajeado de diversas formas por parte de los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que tuvo sus éxitos más notorios como beisbolista en la época de los 80’s en Grandes Ligas.

A escasas horas de comenzar el Clásico de Otoño en el que se medirán ante los Yankees de Nueva York por el título de Grandes Ligas, la novena angelina detalló uno de los homenajes que realizarán para el pelotero mexicano.

Con motivo de su regreso a la Serie Mundial, en la que debutan este viernes en el Dodger Stadium para el juego uno de la serie final, los de Los Ángeles tendrán un parche especial en memoria del pitcher zurdo, con el número 34 que usó en su época con la organización.

Dicho parche también será ocupado por la organización durante toda la temporada de 2025, según información que compartió el equipo, que buscará este año llegar a su octava victoria en la serie final de la Gran Carpa.

In memory of our hero Fernando Valenzuela, the Dodgers will wear this uniform patch during the World Series and throughout the 2025 season. pic.twitter.com/7HozGMf2Tr

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 24, 2024