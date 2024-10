El cantante J-Hope, miembro del grupo surcoreano BTS, causó furor entre el ARMY tras darse a conocer que terminó su servicio militar.

Hace más de un año se dio a conocer que los integrantes de la banda de K-pop más importante, BTS, se retirarían temporalmente de los escenarios para realizar su servicio militar, el cual es un requisito obligatorio en su deber como ciudadanos en Corea.

Dentro de los cantantes que ya completaron este requerimiento fue Jin, el pasado 12 de junio, después de 18 meses de servicio. Sin embargo, no ha sido el único, pues J-Hope, miembro del popular grupo surcoreano, dio por finalizado su servicio militar obligatorio luego de enlistarse el 18 de abril de 2023 en la base de Wonjun ubicada en la provincia de Gangwon.

Su salida se llevó a cabo la mañana de este 17 de octubre -hora de Corea-, de tal suerte que debido a la diferencia horaria, las y los ARMYS de diferentes partes del mundo pudieron ser testigos de la salida del idol la misma noche de este 16 de octubre.

Su salida, se llevó a cabo sin ceremonias ni eventos especiales, debido a que la agencia BIGHIT MUSIC emitió un comunicado invitando a los fans a abstraerse de asistir al lugar con el objetivo de evitar conflictos u accidentes.

Sin embargo, las coberturas mediáticas y transmisiones en vivo permitieron seguir el minuto a minuto del momento, mismo en el que se capturó un hecho importante.

Esto luego de que Jin, su compañero de banda y el primero de BTS en ser dado de baja, lo recibió afuera de la base militar con un ramo de flores.

Ante su salida, el también bailarín dirigió unas palabras a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y a su fandom que lo apoyó durante todo este tiempo.

“Gracias a nuestros fans pude terminar sano y salvo”, comenzó diciendo el cantante, mientras Seokjin le sostenía los micrófonos “disimuladamente”.

Cabe mencionar que antes de que el cantante comenzará su servicio militar lanzó su primer disco como solista “Jack In The Box”, no obstante, mientras se encontraba en el servicio militar, sacó su segundo disco titulado “Hope On The Street”, el cual contiene la canción del mismo nombre en colaboración con J-Cole, uno de los ídolos del integrante de BTS.

