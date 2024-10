Aquí te decimos quién era Liam Payne, exintegrante de One Direction quien murió este miércoles.

La tarde de este 16 de octubre, medios argentinos dieron a conocer que el cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió al caer de un tercer piso de un hotel en el que se estaba hospedando.

De acuerdo con los reportes, este se encontraba en el Hotel CasaSur en el cual se hospedaba descansando por unos días, cuando este cayó, de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento; tenía 31 años.

Según el medio Todo Noticias en Argentina, el director del SAME, Alberto Crescenti, mencionó. “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre, que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, de una altura de aproximadamente 14 metros”.

Te podría interesar: Brad Pitt filmará parte de su nueva película de acción en la F1 de México

Ante el incidente, autoridades ya se encuentran investigando sobre la causa de la muerte del cantante.

Algo a destacar es que, media hora antes de la noticia, el cantante había publicado una serie de fotos en la red social Snapchat junto a su novia. “Hermoso día en la Argentina”, había dicho en uno de sus videos, que habían sido grabados en días previos a este miércoles.

Pero ¿quién era Liam Payne?

Liam Payne fue un cantante, compositor y guitarrista británico, nacido en 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido.

Carrera con One Direction

Fue miembro de la exitosa boy band One Direction, formada después de su participación en el programa de talentos “The X Factor” en 2010.

Liam audicionó para “The X Factor” en 2008, pero fue eliminado en la ronda final. Sin embargo, regresó dos años después y se unió a One Direction, junto a Harry Styles, Zayn Malik , Niall Horan y Louis Tomlinson. La banda quedó en tercer lugar en el concurso, pero firmó un contrato con el sello discográfico Syco y lanzó cinco álbumes de estudio.

Carrera como solista

Después de la pausa indefinida de One Direction en 2016, Liam comenzó su carrera como solista con la discográfica Capitol Record; produjo hits como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, entre otros.

Luego de cuatro años como artista individual, lanzó su primer tour mundial en 2020.

En agosto, el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud

De acuerdo con entrevistas a medios británicos que concedieron sus padres, Geoff y Karen Payne, el ex integrante de One Direction presentó varios problemas de salud durante su nacimiento. Entre ellos, la falta de funcionamiento de uno de sus riñones, lo que llevó a que transitara los primeros años de su vida en un hospital.

Te podría interesar: No tengo nada que ver con la salida de Leire de LODVG: Amaia Montero

Vida personal

Liam mantuvo una relación con Danielle Peazer durante un largo periodo, y posteriormente salió con Cheryl Cole, con quien tuvo un hijo, Bear Grey Payne. Sin embargo, a pesar de la alegría de la paternidad, la relación no se mantuvo. En 2018, anunciaron su separación de manera amistosa, comprometiéndose a criar a su hijo juntos y de manera equilibrada.

CSAS