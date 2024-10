Luego de que este 10 de octubre la Academia Sueca declarara ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024 a la escritora surcoreana Han Kang (Gwanju, 1970), ocurrió la habitual llamada de las reacciones desde Suecia esta vez hasta Corea del Sur, para conocer cómo se sentía la también periodista tras el reconocimiento.

“Estoy muy sorprendida y me siento muy honrada“, respondió la novelista a propósito de cómo se sentía haber sido reconocida con este premio. Asimismo, contó que se enteró por una llamada que le hicieron:

“Alguien me llamó y me habló de esta noticia, así que por supuesto me sorprendió. Recién terminaba de cenar con mi hijo, aquí en Corea son las ocho de la tarde. Así que sí, es una noche muy tranquila. Me sorprendió mucho”.

Jenny Rydén, la chief del contenido digital de los Nobel, le preguntó a Kang qué tal había estado su día. Ella, en total calma, le respondió que por demás tranquilo, que ni siquiera había ido a trabajar, había podido leer y tomar un paseo, “fue un día demasiado fácil para mí”, detalló.

A propósito de ser la primera escritora surcoreana reconocida con este galardón, expresó:

“Sí. Crecí con libros, ya sabes, así que desde que era niña, crecí con libros en coreano y también traducidos. Así que puedo decir que crecí con la literatura coreana, a la que me siento muy unida. Así que espero que esta noticia sea agradable para los lectores de literatura coreana y para mis amigos escritores”.

Por otro lado, Rydén pidió a Kang decir con qué libros recomendaría ella empezar a leer su obra, en caso de que este sea el primer acercamiento. Dijo, en primer lugar, que recomendaría su libro más reciente, aunque dibujó un panorama más completo:

“¿Entre mis libros? Creo que a todo escritor le gusta su libro más reciente. Así que mi libro más reciente es No nos separamos o se llama No me despido o Despedidas imposibles. Espero que este libro pueda ser un comienzo. Y Human Acts está directamente relacionado con este libro We Do Not Part. Y luego El libro blanco, que es un libro muy personal para mí. Porque es bastante autobiográfico. Y está El vegetariano. Pero creo que el comienzo podría ser No nos separamos”.

Finalmente, previo a dejar claro que, como no bebe, celebraría tomándose un té con su hijo, reveló algunos detalles sobre la escritura de La vegetariana, que es quizá su obra más conocida fuera de los circuitos locales y anglosajones:

“Lo escribí durante tres años, y esos tres años fueron un poco difíciles para mí por algunas razones. Creo que me costó encontrar las imágenes de la protagonista, de la gente que la rodea, y la imagen de los árboles, la luz del sol y todo lo demás fue muy vívida durante esos tres años”.

Sus libros Actos humanos, La clase de griego y el antes mencionado están disponibles en español bajo el sello editorial de Penguin Random House.

