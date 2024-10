La escritora y periodista surcoreana Han Kang (Gwuanju, 1970) es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. En palabras de la Academia Sueca, “por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

“La obra de la recientemente galardonada con el premio literario, Han Kang, se caracteriza por esta doble exposición de dolor, una correspondencia entre el tormento mental y físico con estrechas conexiones con el pensamiento oriental.

“En el cuento Europa [traducido en 2019], el narrador masculino, que se disfraza de mujer, se siente atraído por una enigmática mujer que ha roto con un matrimonio imposible. El yo narrador permanece en silencio cuando su amada le pregunta: ‘Si pudieras vivir como deseas, ¿qué harías con tu vida?’. Aquí no hay lugar para la realización ni para la expiación”, señaló la Academia sobre la obra de Kang.

Asimismo destacaron que:

Lo cual es visible, en primera instancia, en su libro más reciente, Greek Lessons, publicado en 2023, que se puede describir como el relato cautivador de la relación extraordinaria entre dos personas vulnerables: “una joven que, tras una serie de experiencias traumáticas, ha perdido la facultad de hablar, conecta con su profesor de griego antiguo, que a su vez está perdiendo la vista. A partir de sus respectivos defectos, surge una frágil historia de amor”. Es entonces que este libro deviene en “una hermosa meditación en torno a la pérdida, la intimidad y las condiciones últimas del lenguaje”.

El punto de inflexión de la carrera literaria de Han Kang vino, sin embargo, con la publicación de La vegetariana en 2007, traducida en 2015 al inglés y luego al español. Se trata de un libro escrito en tres partes, que “retrata las violentas consecuencias que se producen cuando su protagonista Yeong-hye se noruega a someterse a las normas de ingesta de alimentos”. Por consecuencia, las reacciones a su alrededor exploran los comportamientos más viles, especialmente de su padre, su pareja y su cuñado.

“En su obra, Han Kang se enfrenta a traumas históricos y conjuntos de reglas invisibles y, en cada una de sus obras, expone la fragilidad de la vida humana. Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y en su estilo poético y experimental se ha convertido en una innovadora en la prosa contemporánea”, concluyó Anders Olsson, presidente del Comité Nobel.

Desde 1901, el Premio Nobel de Literatura se ha entregado 116 veces. Cuatro de esas ocasiones, se ha otorgado ex aequo. Es la primera vez, sin embargo, que de todas y todos los reconocidos, a lo largo de más de 100 años, que una escritora de origen surcoreano es reconocida con este galardón, considerado el más importante en su rubro. Kang ha sido traducida al inglés, francés, alemán, sueco y al español.

