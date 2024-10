Jugando al borde de la eliminación, los Dodgers de Los Ángeles reaccionaron este miércoles con una paliza 8×0 ante los Padres de San Diego, para empatar el duelo de la Serie Divisional de las Grandes Ligas (MLB).

En San Diego, la temible ofensiva de los Dodgers se encendió cuando más lo necesitaba en un triunfo sin precedentes.

La popular franquicia angelina nunca había logrado en postemporada una victoria con ocho carreras y dejando en cero al rival.

Mookie Betts, uno de los tres ganadores del premio MVP de la nómina angelina, jonroneó en la entrada inicial por segundo juego consecutivo para marcar el camino al resto de los bombarderos.

El propio Betts y la superestrella japonesa Shohei Ohtani conectaron sencillos en el segundo ‘inning’ para que los Dodgers tomaran distancia y Will Smith y Gavin Lux sentenciaron con otros dos cuadrangulares.

Aunque no tenía un abridor disponible de garantías, el pitcheo angelino fue capaz de blanquear al ataque de los Padres.

Las figuras de San Diego, el venezolano Luis Arráez y los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, apenas sumaron dos hits en conjunto en una noche para el olvido.

Esta Serie Divisional se igualó 2-2, por lo que el próximo viernes 11 de octubre, en Los Ángeles, Dodgers y Padres se jugarán el boleto a la Serie de Campeonato.

The @Dodgers slug 3 home runs and shut out the Padres on 7 hits to even the series 2-2. pic.twitter.com/dpnf9izKj7

— MLB (@MLB) October 10, 2024