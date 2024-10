Hallan sin vida en una piscina a George Baldock, jugador del Panathinaikos de Grecia.

La trágica noticia se confirmó este 9 de octubre cuando la Federación Griega de futbol, el Panathinaikos y el Sheffield United -anterior equipo del jugador de 31 años-, informaron sobre la muerte de Baldock.

De acuerdo con el reporte de medios locales de Grecia, el futbolista es hallado sin vida en la piscina de su casa ubicada en el barrio de Galifada de la capital.

Sobre la causa de muerte del futbolista inglés no hay detalles, ya que las autoridades realizan una investigación, que está en curso, para determinarlas.

El Panathinaikos emitió un comunicado en el cual lamentó la muerte de su futbolista:

“La familia Panathinaikos lamenta la prematura pérdida del futbolista de nuestro club, George Baldock, que falleció a la edad de 31 años. KAE Panathinaikos AKTOR expresa su dolor y su más sentido pésame a su familia y seres queridos”.

“El Sheffield United Football Club está conmocionado y extremadamente entristecido al enterarse del fallecimiento del exjugador, George Baldock.”, escribió el equipo de la Premier League en su cuenta de ‘X’.

El club inglés recordó a su exjugador “extremadamente popular entre los seguidores, el personal y los compañeros de equipo que vestían una camiseta roja y blanca junto a él”.

Por último expresó sus condolencias a los familiares y amigos de George.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024