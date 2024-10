El huracán Miltón, es catalogado como el más devastador en 5 años, con ráfagas de viento de 282 km/h. Las evacuaciones en Florida se aceleran, mientras los meteorólogos advierten que su intensificación fue sorprendentemente rápida, con riesgo de marejadas letales en la costa oeste del estado

El huracán Milton, que ha sido catalogado como un poderoso ciclón de categoría 5, ha alcanzado un récord en la velocidad de sus vientos, registrando ráfagas de hasta 282 kilómetros por hora (km/h), según los reportes meteorológicos más recientes y comparable solo con tormentas históricas como Wilma y Katrina.

Este récord de velocidad, medido por satélites y estaciones de observación, convierte a Milton en uno de los huracanes más intensos de la temporada en el Atlántico, una región que ha visto un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de tormentas en los últimos años debido a los efectos del cambio climático.

El fenómeno se formó en las cálidas aguas del Atlántico, donde rápidamente ganó fuerza gracias a condiciones atmosféricas favorables, tales como bajas presiones y temperaturas oceánicas inusualmente altas.

En las últimas horas, Milton ha provocado una alerta máxima en las zonas costeras del Caribe y el Golfo de México. Las autoridades locales han activado los protocolos de emergencia, aconsejando a la población evacuar las áreas más vulnerables a inundaciones y marejadas ciclónicas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha señalado que las condiciones del huracán seguirán siendo extremadamente peligrosas mientras Milton se desplaza hacia el noroeste. Los meteorólogos no descartan la posibilidad de que el ciclón toque tierra en algún punto de la costa sur de Estados Unidos o la península de Yucatán en las próximas 48 horas, aunque su trayectoria aún es incierta.

4pm CDT Oct 7th Key Messages for Category 5 #Hurricane #Milton:

Hurricane Warnings & Storm Surge Warnings in effect for parts of W coast of Florida Peninsula. This is an extremely life-threatening situation. Please follow advice by local officials & evacuate if told so.… pic.twitter.com/E5BwcSi1aL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2024