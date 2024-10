El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desmintió que esté siendo investigado, por presuntamente tener alianzas con grupos criminales de la entidad, y aseguró que su administración combatirá a los generadores de violencia en la entidad.

“No tengo ningún temor, nadie me investiga, no estoy bajo investigación. Por qué ¿quién me va investigar? no hay nada detrás de mí que diga: ‘fijate te están investigado la Fiscalía por lo del 25’. No durmiera si tuviera un pendiente, nada me descubren a mí”, expuso.

En conferencia de prensa, el mandatario apuntó que medios de comunicación nacionales, están interesados en atacar a su administración, por la ola de violencia que atraviesa la entidad: “Sí tengo que estar expuesto a que se me compliquen las cosas, por qué tengo que ir contra la delincuencia, y decirlo claramente y llanamente contra la delincuencia, sin importar qué grupo, para nosotros no hay distinción”, resaltó.

Por ello, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se comprometió a que su administración combatirá a la delincuencia, o aquellas personas y grupos generadores de violencia, con la misma determinación.

En tanto, el gobernador Rocha Moya estaría siendo investigado por el Centro Nacional de Inteligencia y los servicios de inteligencia militar está vigilando, ello supuestamente por instrucciones del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y la ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, reporta un medio internacional.

LDAV