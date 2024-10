Aunque con un pequeño accidente, el aclamado actor intérprete de Matrix y John Wick; Keanu Reeves debuta como piloto de carreras. ¿Hay algo que Reeves no pueda hacer?

Todos hemos visto a Keanu Reeves en la pantalla, interpretando papeles de acción y siendo un hombre que ‘gusta del peligro’, tal como lo muestra en John Wick, uno de sus más conocidos personajes, mostrando sus habilidades para las artes marciales.

Siendo también un hombre con grandes aficiones, como los cómics, videojuegos, tiene su grupo de música en el que toca el bajo, y también es dueño de una empresa que customiza motos.

Siendo los motores una de sus grandes pasiones participado en varias competiciones amateur a lo largo de los años como en una carrera de estrellas que ganó en 2009.

Es ahora que a sus 60 años, Reevesha debutado como piloto de carreras, en una carrera de autos en Indianapolis Motor Speedway del sábado 5 de octubre, compitiendo en la Toyota GR Cup.

Stars shine brighter at Indy 🤩

Film icon Keanu Reeves and @dudeperfect’s Cody Jones are on track for Race 1 of the Toyota GR Cup!@officialgrcup | @indy8hour pic.twitter.com/ZbkFfBphiy

— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) October 5, 2024