Brandon Flowers, hizo una gran y enérgica entrada al escenario del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en donde desde el primer momento hizo vibrar al público con su tema Read my mind.

Vestido con un traje sastre oscuro a rayas mismas que parecían brillar ante las luces y su cabello perfectamente peinado, el galán estadounidense, junto a su Banda dieron inicio a la primera de dos presentaciones de su gira Rebel Diamonds.

Te podría interesar: De nuevo cancelan concierto de Luis Miguel; ahora en Tampico

Desde el minuto uno del arranque del concierto, el líder de The KILLERS dio muestras de su dominio del escenario, así como del sintetizador, eso sin hacer a un lado su voz y sus movimientos sensuales en cada una de las canciones que interpretó, mismos que fueron celebrados con los gritos de sus fans.

Con un perfecto español se dirigió al respetable para decirles: “Somos The KILLERS y estamos para servirles, ustedes ordenaron un buen rato esta noche.

“Cómo se la están pasando. Si hay algo con lo que pueda ayudarles háganmelo saber”, Dijo Brandon Flowers para después interpretar “Jenny Was a Friend of Mine”.

Brandon aprovechó un momento para comentar que el jueves tocaron el Guadalajara y que sin embargo, el público de la CDMX es más cálido.

Te podría interesar: Sonda Hera emprende viaje para estudiar el asteroide desviado por la NASA

Ese fue el momento para bajar un poco el ritmo del espectáculo para dar paso a los temas románticos.

Y he de decirles que desde las gradas logramos observar a un joven que aprovechó la canción “A Dustland Fairytale” para pedirle matrimonio a su novia y por su reacción, ella le dijo que “Sí” y Brandon seguía cantando.

Algo que también hay que destacar es que Flowers durante todo el concierto no dejó de sonreír lo que hizo evidente el gusto y la pasión que siente por la música.

Así transcurrió la noche que inició con la presencia de la banda escocesa Franz Ferdinand quien puso a tono al público capitalino.

The KILLERS interpretó temas como: Read my mind, Jenny Was a Friend of Mine, Spaceman, The Man, When You Were Young,A Dustland Fairytale, Shot In The Night, Somebody Told Me, Human, All This Things I’ve Done, Runaways, Caution.

La espectacular noche terminó con la interpretación del éxito “Mr.Brightside”.

La lluvia respetó a la banda estadounidense y a sus más de 47,240 fans.

MSA