En el primer día de venta general para las fechas de Oasis en México programadas para septiembre de 2025, la banda inglesa y Ocesa informaron que ambas fechas eran ya SOLD OUT. En menos de una hora.

“Las entradas para el concierto de Oasis Live ‘25 en la Ciudad de México ya están AGOTADAS. Tengan cuidado con las entradas falsificadas y nulas que aparecen en el mercado negro. Las entradas sólo se pueden revender a través de @Twickets, a su valor nominal”, informó la agrupación a través de sus redes sociales.

Oasis Live ‘25 tickets for Mexico City have now SOLD OUT. Please be aware of counterfeit and void tickets appearing on the secondary market. Tickets can ONLY be resold via @Twickets, at face value. pic.twitter.com/dD6PAfHlco

— Oasis (@oasis) October 4, 2024