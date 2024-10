A poco menos de un mes de que Hipnosis lleve a cabo su séptima edición, los organizadores anunciaron el cambio de venue al Estadio Fray Nano, dejando atrás la intención de volver al ambiente boscoso del Club Deportivo La Campana.

Con un video al más puro estilo hipnótico y experimental del festival, publicado a través de su cuenta de X (@HipnosisMX), informaron: “¡Cambiamos de dimensión! ¡Nuevo venue, nuevas bandas! #Hipnosis2024 ahora será en el Estadio Fray Nano, CDMX para ofrecerte una experiencia más cómoda, más cercana y accesible. KEEP AN EYE OUT”.

“[Hipnosis] estaba esperándote. Me temo que no tengo mucho tiempo. Vengo a confirmar una premonición. ¿Realmente Hipnosis es Hipnosis sin un giro sorpresa? ¡NO! Estás a punto de experimentar un cambio de dimensión. No temas, usuario, estoy aquí para guiarte ahora. Tu nueva realidad es el Estadio Fray Nano. Bienvenido a tu única y verdadera realidad. Te salvarás del clima extremo y del eterno viaje en transporte”, puede leerse y escucharse en el videoclip.

🔊¡Cambiamos de dimensión! ¡Nuevo venue, nuevas bandas! 🔊

#Hipnosis2024 ahora será en el Estadio Fray Nano, CDMX para ofrecerte una experiencia más cómoda, cercana y accesible. 😎🔥 KEEP AN EYE OUT 👁️ pic.twitter.com/0hXL7WGAyL — Hipnosis (@HipnosisMX) October 4, 2024

Esta decisión, es, según los organizadores, tomada pensada en el bienestar de sus seguidores:

“Tras haber evaluado cuidadosamente la situación y en busca de la mejor experiencia y comodidad de nuestro público, el Festival Hipnosis programado para realizarse en el Club Deportivo La Campana del Ajusco cambia de dimensión al Estadio Fray Nano ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza”.

Para dar más color al cambio, el festival anunció también la adición de Gang of Four y Boogarins al cartel oficial, por lo que la banda inglesa de post-punk y la banda brasileña de rock psicodélico, respectivamente, se unen a los actos de AIR, Slowdive, Mdou Moctar, entre otros.

DETALLES DEL CAMBIO

El nuevo espacio donde se llevará a cabo el festival está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en Fernando Iglesias Calderón, Jardín Balbuena. Más asequible y menos riesgoso que transitar hasta la carretera Picacho-Ajusco. Como consecuencia del cambio, la zona de camping ya no se llevará a cabo.

Por lo anterior, ofrecen dos opciones de cambio:

Elevar el boleto general a VIP (Hipnosis absorbe la diferencia de precio) Obtén el reembolso total en la tarjeta cashless (incluyendo cargos por servicio)

Respecto al servicio del transporte, será necesario ponerse en contacto a través de contacto@hipnosismx.mcom para informar sobre la cancelación del servicio. Como consecuencia, “el monto que realizaste para apartar el transporte Hipnosis, se cargará en tu pulsera cashless”, informa el festival.

Las entradas ya están disponibles y el Hipnosis ofrece diferentes maneras de adquirirlas, como dar un adelanto ahora y liquidar hasta el día del evento, entre otras. Cualquier pormenor, duda o aclaración, el festival invita a ponerse en contacto a través de su cuenta de correo antes mencionada.

