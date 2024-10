La cantante Charli xcx ha revelado el misterio que traía con su próximo álbum de remixes al cual ha llamado brat and It’s completely different but also still brat.

Luego del éxito que ha obtenido con brat, la también productora decidió juntar a más artistas para la versión de remezclas.

Los invitados son: Ariana Grande, Addison Rae, A.G. Cook, Yung Lean, Bon Iver, Billie Eilish, Troye Sivan, Lorde, Bb Trickz, The Japanese House, Tinashe, Julian Casablancas, The 1975, Bladee, Caroline Polachek, Robyn, Jon Hopkins y Shygirl.

Brat and it’s completely different but also still brat feat: pic.twitter.com/Bn6HD2LRiE — Charli (@charli_xcx) October 4, 2024

brat es el álbum de Charli XCX y en el que la cantante de origen inglés hace un homenaje a la escena rave con temas dignos para los clubs, según sus declaraciones.

Aunque ya cuenta con materiales como True Romance (2013), Sucker (2014), Charli (2019), How I’m Feeling Now (2020) y Crash (2022), ninguno causó tanto revuelo como este último, a nivel mediático.

Y es que Charlotte Emma Aitchison, nombre real de la cantante, decidió presentar una portada color verde y el nombre del álbum. Muy minimalista y el cual defendió en sus redes ya que recibió críticas por lo “sencillo” de éste, al punto de llamarle “floja”.

