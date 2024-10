Pete Rose, beisbolista con más imparables en la MLB, perdió la vida a los 83 años de edad en su casa en Las Vegas, Nevada.

La triste noticia la confirmó la cuenta oficial de ‘X’ de las Grandes Ligas (MLB), este lunes 30 de septiembre, en donde le dedicó un mensaje emotivo:

“Las Grandes Ligas de Béisbol envían sus más profundas condolencias a la familia de Pete Rose, a sus amigos en el deporte y a los fanáticos de su ciudad natal de Cincinnati, Filadelfia, Montreal y más allá, quienes admiraron su grandeza, coraje y determinación en el campo de juego. Que descanse en paz”.

Major League Baseball extends its deepest condolences to Pete Rose’s family, his friends across the game, and the fans of his hometown of Cincinnati, Philadelphia, Montreal and beyond who admired his greatness, grit and determination on the field of play. May he rest in peace. pic.twitter.com/GAP4NHBAOF

— MLB (@MLB) October 1, 2024