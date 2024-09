Dikembe Mutombo, miembro del Salón de la Fama y exjugador de la NBA, perdió la vida a los 58 años de edad.

La propia NBA confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales este lunes 30 de septiembre.

La liga destacó las virtudes del legendario pivote que lamentablemente desde el año 2022 sostenía una lucha contra un tumor cerebral en su casa en Atlanta.

“Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida misma. En la cancha, fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA. Fuera de la cancha puso su corazón y alma en ayudar a los demás”, dijo el comisionado Adam Silver en el comunicado de la liga.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/uHgZgSBDUJ

