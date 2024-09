Tras colgar un par de afiches en The Railway y enviar postales únicas a sus seguidores más fieles, la banda británica liderada por Robert Smith, The Cure, lanzó el sencillo Alone y oficializó el lanzamiento de Songs Of A Lost World.

Para el nuevo álbum, que rompe una pausa de 16 años sin entrar al estudio de grabación, la banda hizo llegar un mensaje a sus escuchas a través de un chat de WhatsApp que envía de forma automática las noticias más relevantes y nuevas de The Cure. La de este día fue, precisamente, la oficialización del lanzamiento a través de un corto video donde, entre voces lejanas que se cruzan, aparece un sonriente Robert Smith que enuncia, sin más, tras la petición de que se presente: “I’m Robert, from The Cure”.

Algunas horas después, a través de su cuenta de X, colgaron un video que deja ver una animación sobria y sombría, donde se reconfirma la fecha de lanzamiento del álbum y se invita a escuchar Alone, el primer sencillo de SOALW, mismo que suena de fondo en los 20 segundos que dura el video. De esta canción, la banda ya había hecho llegar a sus fanáticos, el pasado viernes 20 de septiembre, un audio de 13 segundos con una muestra de la pista.

The new album arriving Nov 1st

Pre-order now & listen to ‘Alone’https://t.co/aITWUS83CJ pic.twitter.com/EIXnYIpB6b — The Cure (@thecure) September 26, 2024

Después del misterio y de tantas pistas, es posible escuchar ya la canción en todas las plataformas de música, incluida la nostálgica y controversial Napster. El misterio, vale decirlo, es demasiado decir, pues aquellas personas que hayan podido asistir a alguno de sus conciertos de la gira Shows of a Lost World durante 2022 y 2023, ya pudieron haber escuchado en vivo Alone, pues era la canción que abría el espectáculo.

Songs of a Lost World fue escrito por Robert Smith y producido por él mismo en compañía de Paul Corket. En este sencillo, así como en el resto de los tracks aún por escuchar, se podrá escuchar a Simon Gallup en el bajo, a Jason Cooper en la batería, a Roger O’Donnell en el teclado y a Reeves Gabrels en la guitarra.

En palabras del frontman, Alone es:

“La canción que desbloqueó el disco; en cuanto tuvimos esa pieza musical grabada supe que era la canción de apertura, y sentí que todo el álbum cobraba sentido. Llevaba un tiempo luchando por encontrar la frase de apertura adecuada para la canción de apertura adecuada, trabajando con la simple idea de ‘estar solo’, siempre en el fondo de mi mente esta molesta sensación de que ya sabía cuál debía ser la frase de apertura… en cuanto terminamos de grabar me acordé del poema Dregs del poeta inglés Ernest Dowson… y ese fue el momento en que supe que la canción, y el álbum, eran reales”.

Puedes escuchar Alone a continuación:

El álbum ya se puede preordenar a través de la página oficial de The Cure.