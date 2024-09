Luego de darle una “chaineadita” a sus casas y pensar muy bien en el menú para ofrecerles a sus invitados, Luis Fernando Peña y Karla Camacho se prepararon de la mejor manera para recibir a la cantante Yeri Mua y al mismísimo Julio César Chávez en esta tercera temporada del reality show Divina Comida México.

En el capítulo que se estrena hoy por Discovery Home & Health y MAX, a las 21:30 horas,estas tres personalidades del mundo del entretenimiento, convivirán en lo más íntimo de sus espacios para tratar de demostrar quién es el mejor anfitrión.

Para el actor, este programa lo llevó a retomar algo que le gustaba y que es el cocinar, pues la comida es el pretexto del reality.

“Yo medio le sé y hace mucho tiempo que no cocinaba para alguien que no fuera de mi familia y esto me generó cierta incertidumbre sobre qué les preparo, les va a gustar o no; serán carnívoros, vegetarianos, veganos, serán alérgicos a algo. Con el paso del tiempo me tuve que relajar.

“Quería hacerles pozole, que me encanta; tacos de tripa, pero de pronto mucha banda no es amena a comer vísceras, o salpicón. Pero al final, es mejor que vean hoy el capítulo para que sepan cuál va a ser el menú”, dijo Luis Fernando.

En la mesa tres estarán cuatro personalidades completamente ajenas en las que nada las une, cosa que hace interesante a este capítulo, mismo que según Peña, “terminó siendo un gran experimento”.

Para la standupera, la magia la generó “el que todos llegamos sin saber qué iba a pasara pero dispuestos a pasarla bien, nadie en la mesa venía a ser la persona que es públicamente. Éramos cuatro sólo cuatro personas diferentes pero muy divertidas a pesar de la diferencia de edades y carreras, fuimos una mezcla extrañísima e interesante”.

Luis Fernando abonó a esta definición el que ninguno llegó con la bandera del ‘yo soy las estrella’ o de querer brillar más que el otro.

“Como en botica, hay de todo. El público va a conocer el lado más humano de cada uno de nosotros, va a haber momentos llenos de dolor porque sí los hubo también; pero también diversión gracias a Karlita con ese humor que se carga y a la franqueza brutal de Julio César, quien de pronto no tiene filtros, su personalidad es brutal, lo que está diciéndo no lo piensa, solo pasa por su cabeza, lo escupe y genera mucha risa, así que estoy seguro que les va a gustar a todos”, finalizó Luis Fernando Peña.