El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de quienes acusan en redes sociales que usa un reloj de más de 100 mil pesos, dijo con sorna que “me usan para hacer publicidad a una marca”.

Este jueves, poco antes de concluir su Mañanera, el mandatario recordó -al mirar su reloj- que en redes le han atribuido que él usa un aparato de alta gama, cuando según su dicho, el que porta “vale 2 mil pesos” y que:

“Los que no me quieren dicen que tengo un reloj, que es una marca famosa (…) voy a aprovechar para decir que no es esa marca, porque esa vale como 120 mil pesos, pero me usan a mí, desde hace algún tiempo, y sale en una revista, o sea, me usan para hacer publicidad a una marca”.

Por lo que durante varios minutos enseñó al auditorio el que usa, marca Momentum, el cual dijo que porta desde hace varios años, se mostró una imagen de una publicación en redes, sin origen, en la que se lee:

“Jodidos ustedes, y su ‘austeridad republicana’, AMLO usa un reloj de más de 117 mil pesos. El pendejo no es él…”.

Lo que va acompañado de varias fotografías del mandatario y una descripción de la presunta pieza que usaría, un IWC Schaffhausen Pilot Mark XVIII Steel IW327009 que en 2018 tenía un costo de poco más de 117 mil pesos.

El modelo, que fue parte de la colección Reloj de Aviador de IWC contaba con una caja interior de hierro dulce para protegerlo contra campos magnéticos, un dial de zafiro resistente a las variaciones de presión y otro antirreflejo, además de 25 rubíes dentro de la caja de acero fino.

Ante esa publicación, López Obrador mostró el que porta y comentó que:

“Y parece que sí es machuchona, yo no uso esa marca. Y es este, y este sí es el que yo uso (…) y como se parecen, nada más que este. Este me lo regaló un amigo (como hace 6 años, 8 y no falla) y le pregunte, ‘oye, ¿qué me regalaste?’ (…) este vale como mil, 2 mil 500 pesos”.

Según se lee en el modelo que mostró López Obrador, la marca que usa es Momentum, y el modelo más cercano –físicamente- al que porta sería el Atlas Eclipse Solar (42 mm) Black, con cuerpo de titanio y cristal de Zafiro.

Con base en el tipo de cambio de este 5 de septiembre (20.10 pesos por dólar) la pieza tiene un costo de 4 mil 902.45 pesos.

CSAS