El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los bloqueos que se han presentado en el país en los últimos días, e instó a los participantes de estos a “acomodarse” para esperar.

Lo anterior, al tocar por iniciativa propia de dichas protestas, la más reciente que protagonizan ejidatarios de Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, en la autopista Arco Norte –Ciudad de México-Pachuca) en el tramo de Santa María Actipan en el Estado de México, al respecto; calificó dichas movilizaciones como “un sarpullido”:

“Hay algunas tomas de carreteras, como una especie de fiebre, sarpullido (…) ¿qué les mandó a decir? Pues que se acomoden bien, ahí, porque lo que diga mi dedito, no vamos a aceptar chantajes de nadie”.

Y atribuyó que movilizaciones como la de este tipo, que ya lleva más de 60 horas son generados por abogados que “sonsacan a cierta gente, campesinos, no todos” de que no recibieron la indemnización correspondiente tras la construcción de dicha carretera hace 20 años, y que ahora “tapan” porque:

“Quieren que se les pague lo que ya se les pagó, o no se les pagó pero que tenemos que destinar, sí es cierto que no se les pagó o que no quieren el avalúo del Indabi (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales- quieren más”.

Pese a ello acotó que, en caso de que su exigencia tenga fundamento, entonces su administración los atenderá pero que no se pagará más allá del avalúo que ofrezca su administración.

“Sarpullido” de bloqueos

Previo a la movilización en el Arco Norte, a inicios de agosto se registró el bloqueo por poco más d 48 horas de la autopista México-Puebla.

Al respecto, el mandatario saliente dijo en su Mañanera del 8 de agosto que los abogados que asesoraron a los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, intentaron abusar:

“Nosotros no podemos como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo, no sé exactamente, pero están queriendo abusar (…) y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes”.

A su vez, dijo que, pese a que ya hay mesas de negociación con los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan pero que sus representantes se mantienen en una postura de rechazar lo que se les ofrece como avalúo, en particular el “abogado, quien está supuestamente defendiéndolos”.

Además de estos cortes a la circulación, en la pista México-Acapulco ayer se registró por segundo día consecutivo el bloqueo de un tramo cercano a “La Pera” por parte de comuneros de Tepoztlán, Morelos.

La exigencia de los ejidatarios es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes concluya la obra y que se condone el pago de la caseta a los habitantes de dicho Pueblo Mágico.

LDAV