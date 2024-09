De manera inesperada y tras u más reciente presentación en Múnich, Alemania, la cantante Adele anunció al público una breve pausa que hará dentro de su carrera musical, esto luego de culminar sus shows en Las Vegas, Estados Unidos.

“Pero después de eso (10 shows en Las Vegas), no los veré por un tiempo increíblemente largo… solo necesito descansar. He pasado los últimos 7 años construyendo mi vida y quiero vivirla ahora. Quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo”, platicó la cantante a todos sus fans.

Con dicho anuncio, Adele confirmó los rumores que comenzaron a sonar hace un par de meses sobre sus intenciones de hacer una pausa en su carrera musical, esto luego de declarar que quería tomar un descanso de la industria, además de “querer hacer cosas creativas solo por un tiempo”.

Entre aplausos y vitoreos, la artista londinense se despidió de Múnich en donde las pantallas del recinto también exhibieron una imagen en donde revelaban que había roto un Récord Guinness al tener la pantalla LED continua para exteriores más grande del mundo, esto para mostrar parte de su concierto.

“No soy la performer más cómoda, lo sé, pero se me da muy bien y he disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente el más largo que actuaré nunca”, señaló Adele durante su discurso de despedida.

Se espera que durante los meses de octubre y noviembre de este año, la cantante realice las últimas 10 presentaciones pactadas en Las Vegas para su show, por lo que se esperan llenos totales para despedir a la intérprete de “Someone Like You”.

