Isaac Freeman III, rapero conocido como Fatman Scoop, falleció este sábado a los 53 años de edad, tras haberse desplomado durante un concierto la noche del viernes 30 de agosto en Connecticut, Estados Unidos.

Fatman cayó inconsciente en la parte trasera del escenario mientras animaba a los asistentes con la frase “make some noise”; posterior a la caída, personal de seguridad le ofreció asistencia hasta que una ambulancia lo trasladó a un hospital para ser atendido.

His last words were “If You Came To Party, Make Some Noise.” Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3

