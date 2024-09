Ocho personas fallecidas y más de 30 pasajeros lesionados, entre ellos mexicanos, fue el saldo de la volcadura de un camión de pasajeros ocurrido este sábado en el estado de Mississipi, al sur de Estados Unidos.

De acuerdo con información de medios locales, el bus transportaba 42 pasajeros cuando perdió el control a la altura de la carretera interestatal 20, cerca de Bovina, en el Condado de Warren. Entre los fallecidos se encontraban un niño de seis años y su hermana de 16, originarios de Guatemala.

En videos que circularon en medios de comunicación locales, se observa al autobús volcado sobre una cuneta con lo que parece ser una llanta rota. Siete personas fallecieron en el lugar mientras que una octava murió minutos después de llegar al hospital.

Miranda Fernández, portavoz de la empresa Autobuses Regiomontanos, de la que formaba parte el bus accidentado, informó que la compañía se dedica a transportar a personas de México a Estados Unidos de manera frecuente.

Fernandez aseguró que todos los pasajeros que viajan en esa línea de autobuses pasan por controles de inmigración y deben mostrar pasaportes y visas para entrar a México o a Estados Unidos, por lo que no se trataría de transporte de migrantes ilegales.

Hasta el momento se sabe que al menos cuatro de los más de 30 heridos eran originarios del municipio de Pénjamo en Guanajuato.

Autoridades de tránsito de Mississipi ya se encuentran investigando las causas del accidente.

