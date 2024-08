En redes sociales circula un video que captó a una niña encerrada en el baño de un avión porque no paraba de llorar.

A través de la cuenta de X (@shanghaidaily) se compartió un video que ha conmocionado al mundo del internet, debido a que una niña fue encerrada en el baño de un avión en reprenda de que no dejaba de llorar.

De acuerdo con los reportes, dos mujeres encerraron el pasado 24 de agosto a una niña de aproximadamente 3 años en el baño de una aeronave, quien lloraba desconsoladamente para que la dejaran salir. Sin embargo, las mujeres optaron por no sacarla hasta que dejara de llorar y gritar.

La abuela de la menor les habría dado permiso a ambas féminas, quienes no conocían a la pequeña, ni viajaban con ella, para llevarla al baño y supuestamente “educarla y para que recibiera una lección”.

Ante esto, en el clip que circula en redes, se les escucha decir:

“No te dejaremos salir si no dejas de llorar”, dijo a la niña una mujer sentada en el retrete, mientras ella buscaba la puerta.

Una vez que la niña dejó de llorar, la mujer que grababa el video la levantó y le dijo: “Si vuelves a hacer ruido, volveremos (al baño).

Ante los hechos ocurridos con la menor, que emprendió en llanto presuntamente por la desesperación del vuelo tan largo, y que generó impaciencia entre los pasajeros, quienes se trasladaron a la parte trasera de la aeronave para disminuir el ruido, mientras que otros optaron por colocarse tapones para los oídos con papel.

Y ante el actuar de las pasajeras, que prefirieron tomar las medidas necesarias para calmar a la niña a ser espectadoras y no solucionar el problema.

La aerolínea Juneyao Airlines del vuelo HO2382 de Guiyang al Aeropuerto Internacional de Shanghai, a través de un comunicado indicó que las pasajeras llevaron a la niña al baño con el consentimiento de sus abuelos, para “educarla” luego de que lloró sin parar durante las casi tres horas del vuelo en el que viajaban.

Por otro lado, el departamento de atención al cliente de la aerolínea se disculpó por el incidente y por el “descuido” de la tripulación.

No obstante, condenaron el comportamiento de las dos pasajeras, según el diario estatal Southern Metropolis Daily.

