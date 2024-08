Cae techo de iglesia católica en Brasil; reportan dos fallecidos

Más de una veintena de personas heridas y dos fallecidos fue el saldo que dejó la caída del techo de una iglesia católica en el noreste de Brasil, reportaron autoridades de aquel país.

Testigos de la tragedia compartieron videos en los que se observa el techo colapsado del inmueble y debajo de la estructura varios cuerpos de personas tendidas en el suelo y otras con manchas de sangre.

Te podría interesar: Juez ordena suspender la red social X en Brasil

El techo colapsó mientras los fieles distribuían cestas de comida a habitantes de la capital del estado de Pernambuco.

Lula Da Silva, presidente de Brasil, envió un mensaje a través de su cuenta de X (@LulaOficial) respecto a los hechos:

“Con gran tristeza supe de las dos muertes y decenas de heridos, algunos en estado grave, en el Santuario del Morro da Conceição, en la Zona Norte de Recife. Una tragedia. Me solidarizo con las víctimas, sus familias, amigos y la ciudad de Recife”.

Te podría interesar: Fallece Javier Acosta, el hincha que se sometió a la eutanasia tras adquirir una bacteria

Joao Campos, alcalde de Recife, informó que la mayor parte de las víctimas fueron retiradas con abrasiones leves y enviados a diferentes unidades de salud. Además declaró tres días de luto en la ciudad.

Campos declaró que las autoridades investigan la relación del siniestro con la reciente colocación de placas solares en la iglesia y una posible falla estructural.

Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento.

— Lula (@LulaOficial) August 30, 2024