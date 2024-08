La cantante méxico-cubana, Leiden está próxima a celebrar 10 años de su primer material discográfico y por ello ha decidido hacer un festejo en grande en la CDMX. Será el 5 de diciembre en el que tomará el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para interpretar sus más grandes éxitos.

“Cuando saqué mi primer disco homónimo, con el que celebro 10 años, recuerdo que me sentía como segura de lo que estaba haciendo, como artista independiente. Es un disco que me trajo tantas satisfacciones y me hizo pisar fuerte.

“Se me hace hermoso haber realizado cosas con la música, desde un compromiso social. Es bien importante autofelicitarnos y ahora poderlo festejar en el Teatro de la Ciudad es único”, declaró la cantante a 24 HORAS.

Y es que durante esta década, Leiden ve los cambios desde el lado sociológico pues ella ha mezclado su carrera tanto musical como universitaria para crear canciones.

“Estoy orgullosa de que mi tránsito ha sido congruente con mi centro y con mis interrogantes. Saber que desde que inicié hablo por mi generación que está en constante transformación. Sentirme conectada con una nueva identidades de la música latinoamericana.

“Lo he dicho en múltiples ocasiones que no hago música por farándula. Canto porque siento que la canción es un testimonio, se puede sanar y ser voz de identidades, movimiento y tratar de transformar narrativas. Además de estudiar música, estudié sociología. He querido entretejer mis dos pasiones”, compartió.

Recientemente presentó “Improbable”, el lead single de su próximo material el cual está en preparación en el que mezcla el sonido clásico de latinoamérica con lo actual.

“Es una de las últimas canciones que compuse, es un bolero cubano con feeling de los años 20 que se transforma en un sonido actual. Esto me ha conectado mucho con la identidad de la música latinoamericana actual y ha influenciado para el trabajo de este nuevo material discográfico”, adelantó.

De igual manera mencionó lo que verán sus seguidores este 5 de diciembre en el Esperanza Iris ya que menciona que no será lo mismo que está ofreciendo en otros países como parte de su gira Destino.

“Ofreceré un concierto completamente inédito. Si bien es cierto que va a ser pues un recorrido por mi trayectoria con canciones que no pueden faltar, todos son arreglos nuevos. Además, habrá muchos invitades nacionales e internacionales. Promete ser algo especial y también habrá temas inéditos”, compartió.

Finalmente, Leiden menciona que este show también será un respiro en medio de lo que ha implicado el uso de la IA.

“Estoy preparando algo tan bonito que puedo decir que en un mundo tan lleno de inteligencia artificial lo que ofreceré es una experiencia real. No solo para sentir y emocionarnos sino también para conectar porque no hay nada más bonito que conectar desde la digna rabia y la alegre rebeldía”, concluyó.

LDAV