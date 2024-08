A los hombres siempre se les ha dicho “no llores”, “no dejes que te vean débil” y más, pues para la sociedad solo deben mostrar fortaleza. Luis Arrieta busca romper la idea con su monólogo el cual tituló Hombre y que se presenta cada martes en el Teatro Milán.

Todo surgió a raíz de las preguntas que le hizo la directora Paula Zelaya sobre la infancia del histrión y que, además de hablar sobre la idea errónea de lo que es ser hombre, también toca temas de salud mental. Ahí surgió el personaje de Rodrigo González.

“Paula Zelaya me preguntó sobre mi infancia y me dijo que estaba interesante. De ahí salió el tema del gusto por el baile, la frialdad en los hombres de la familia, el suicidio en ambas familias. Es una obra inspirada en mi vida, todo es ficcionado.

“Es hablar sobre la lucha contra la vulnerabilidad, el miedo, la desmotivación, la imagen del hombre y a partir de ahí comienzo a escribir la historia de Rodrigo González“, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Y es que Luis Arrieta ha dedicado parte de su carrera en hacer cine y también televisión pero la realidad es que buscaba darle salida a sus ideas de otra forma como lo es el teatro.

“Nace porque yo me he dedicado a producir cine, pero las películas aunque sean sencillas o requieras tres actores necesitas muchos recursos, dinero, tiempo. Y estaba cansado de vivir de estímulos fiscales, gubernamentales y patrocinios”, mencionó sobre la creación de la puesta en escena.

Ser masculino en tiempos de apertura

A todo hombre le han dicho que debe ser fuerte, no mostrar sentimientos y miedos que en ocasiones aparecen. Es por ello que Arrieta busca poner sobre el escenario que hoy en día no es malo mostrarse sensible.

“Yo creo que uno puede contar historias de uno cuando ya existe una cierta distancia porque yo no creo que en cada función vaya a hacer terapia al escenario. Son cosas que yo he analizado y me cayeron varios veintes como la vulnerabilidad, siempre he luchado con ello. Son cosas que no las escribí de forma consciente.

“Me llevó a cuestionarnos sobre el por qué tenemos miedo. Existe el cliché de los hombres no lloran, de que debes mostrarte cabrón y al final la ficción sí te muestra cosas de tu vida que crees que las tienes trabajadas pero todavía faltan”, reflexionó.

Y es que hablando de apertura, el tema de la salud mental se ha vuelto algo común. Y aunque sigan existiendo tabús sobre la ansiedad y la depresión, principalmente, la realidad es que existen personas que tienen luchas internas y que les cuesta hacerles frente.

“Por cuestiones privadas el tema de la salud mental he estado apegado a el desde los cuatro o cinco años por un familiar cercano. Yo también he ido a la par de la sociedad entendiendo, como acercarse y tratarlo.

“Hay una apertura pero todavía hay mucho miedo. Es triste porque al final no tiene nada de malo aceptar las diferencias entre unos y otros. Entiendo que vivimos en un mundo capitalista y que quieran meternos en la misma caja pero qué pasa con aquellos que no, que tienen una manera de ver distinta.

“En la obra lo toco brevemente, de la depresión crónica de uno de los personajes. Hay mucha gente que cree que la ansiedad es una decisión y a veces las personas luchando no pueden. Yo dedicándome al arte nunca he tenido un tabú en hablar de temas así”, profundizó.

Hombre finalizará su temporada en la CDMX el próximo 17 de septiembre y espera iniciar una gira en distintos puntos de la república y además llevarla a distintos puntos para hacerlo accesible.

“Somos el boleto más barato del Teatro Milán. Quiero quitarle un poco también esta cosa de que hay gente que no puede pagar el teatro, entonces me gusta de repente regalar boletos para gente que no puede. Me quiero mover a otros teatros, ir a festivales de monólogos, quiero que a pesar de que es un negocio para mi también que otra gente lo vea”, agregó.

Finalmente, Luis Arrieta compartió cuál es su próxima meta y sueño pues en su trayectoria ha estado en televisión, cine y teatro.

“El actor tiene que aprender a navegar en la incertidumbre. Yo he tenido la fortuna y suerte que cuando no estoy trabajando, me generó mis propios proyectos. He producido 14 películas y cuando no estoy trabajando, sí, tengo momentos de mucha ansiedad porque siento que se me está yendo a la vida porque no estoy generando algo.

“Mi sueño siempre ha sido hacer películas en otras partes del mundo, me encantaría trabajar con directores y directoras. Ser un actor que se avientan películas fuera del país, quiero hacer películas humanas. Trabajar con directores europeos, latinoamericanos, espero algún día espero que suceda”, finalizó.

