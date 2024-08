Con el tiempo encima y la necesidad de sumar un nuevo elemento al ataque, el Nottingham Forest presentó una tercera oferta al Feyenoord para hacerse de los servicios del mexicano Santiago Giménez, fichaje que se volvería en una de las mayores ventas del club de Rotterdam.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el club que actualmente marcha séptimo en la Premier League hizo llegar a la directiva del club que milita en la Eredivisie una nueva oferta que ronda los 33 millones de euros más complementos.

Según el periodista, Santiago Giménez ve con buenos ojos la oferta del Nottingham Forest para dar el salto a una liga de mucha más importancia, esto a pesar de que el Feyenoord disputará Champions League junto al PSV de Países Bajos.

Esta sería la tercera oferta del cuadro inglés por el mexicano, recordemos que la primera rondaba los 25 millones, después subió a 30 y ahora estarían llegando a los 33 millones, cifra mucho más cercana a los 40 millones que estimó el cuadro de Rotterdam para este verano.

Actualmente, el Feyenoord va en la sexta posición luego de las tres primeras jornadas del campeonato, Santiago Giménez acumula cuatro anotaciones entre la Liga y la Supercopa de Países Bajos, además de ser uno de los jugadores con más anotaciones en Europa en la temporada pasada.

Se espera que en los próximos días se defina el futuro del mexicano, ya sea en Rotterdam o en Nottingham.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest submit new bid to Feyenoord for Santiago Giménez.

Proposal worth €33m package, add-ons included; it’d be club record sale for Feyenoord.

Gimenez, open to the move but now up to the clubs again. 🇲🇽

It’s third proposal from #NFFC for Giménez. pic.twitter.com/IlXmcN1gQ4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024