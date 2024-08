Superados en sus dos autos y sin lograr un ritmo de carrera de mayor viabilidad, Red Bull firmó una decepcionante actuación en el Gran Premio de Países Bajos con el reinicio de la temporada de Fórmula 1 que conquistó Lando Norris y McLaren.

Tras romper la racha de tres victorias consecutivas en el circuito de Zandvoort y en su país que sostenía Max Verstappen, Lando Norris se impuso con categoría al piloto neerlandés, quien después de una agresiva salida que le dio rápidamente el liderato de la carrera, poco pudo hacer para mantener el mejor ritmo de la escudería británica, que antes de llegar a las primeras 20 vueltas ya tenía nuevamente a Norris como líder.

Incapaces de competir en velocidad con los autos de McLaren y en el caso de Checo Pérez, tampoco ante los Ferrari, Red Bull dejó ir varios puntos dentro del campeonato con una diferencia de tres puestos entre Verstappen y Pérez, a diferencia de McLaren que entre Lando Norris y Oscar Piastri apenas tuvo dos cupos.

LANDO NORRIS WINS AT ZANDVOORT!!! 🏆

That was some drive from our TWO-TIME GRAND PRIX WINNER! 👏 @LandoNorris#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/lVgwS06JGy

— McLaren (@McLarenF1) August 25, 2024