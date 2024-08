Con un carta conmovedora, Sven-Göran Eriksson, extécnico de la Selección Nacional de México, se despidió; tiene cáncer en fase terminal.

El estratega sueco decidió hacer una carta para despedirse del público y sus seguidores, ya que tiene cáncer de páncreas en fase terminal y los especialistas le dieron un pronóstico de vida de un año más como máximo, luego de ser diagnosticado en enero de 2024.

A pesar de la dura noticia, Sven-Göran Eriksson dijo haber tenido una buena vida y se siente satisfecho de ella.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo; decir que no tengo miedo morir, supongo, es mentira; a veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”, dijo el extécnico de la Selección Nacional, para un documental en Amazon Prime.

Como una de sus últimas voluntades de Eriksson, fue la de dirigir a las leyendas del Liverpool de la Premier League, equipo del que se dijo ser fanático.

Lo anterior lo hizo ya con el diagnóstico del cáncer terminal, por lo que el partido se convirtió en un momento emotivo para los asistentes y jugadores de aquel juego.

Dentro de las últimas actualizaciones, Sven-Göran realizó y publicó una carta en la cual se despide y hace una reflexión de la vida, antes de morir a causa de la enfermedad.

“No se arrepientan; sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós”, escribió el sueco.

Sobre desde cuándo pudo aparecer el cáncer en el páncreas, el extécnico señaló que:

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así; puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro, ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado, pero puedo hacer algo bueno con ello”.

Para sus últimos días en este mundo, Eriksson estará en su ciudad natal, Sunne, en Suecia.

LEO