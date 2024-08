Con miras al combate de exhibición que sostendrán este sábado en la Arena Ciudad de México, Floyd Mayweather Jr y John Gotti III realizaron el tradicional cara a cara ante medios de comunicación, a escasos días lo que se ha promocionado como la primera y única noche de “Money” Mayweather en territorio mexicano.

En lo que se anunció como la única participación de Mayweather previo a su combate de este fin de semana, el exboxeador norteamericano que se retiró a nivel profesional de los cuadriláteros desde 2017, tendrá una tercera pelea alejada de sus registros oficiales, tras pelear años atrás con el kickboxer japonés, Tenshin Nasukawa y años después al youtuber, Logan Paul.

Despreocupado por lo que le pueda llegar a presentar John Gotti III este fin de semana en la Arena Ciudad de México, Floyd Mayweather Jr aseguró estar únicamente enfocado en brindar un espectáculo a la fanaticada mexicana, al reiterar que él se encuentra retirado del profesionalismo.

No me importa lo que me avienten encima. “Si me echan presión o cualquier cosa que intenten dentro del cuadrilátero. La historia no cambia al final del combate. Soy el mejor de la historia y para mí las peleas son como salir a dar un paseo por la calle. Todos mis rivales son iguales y yo estoy listo para ello”, indicó el peleador norteamericano.

Desde la otra esquina, tanto John Gotti padre como John Gotti III agradecieron el cariño que han recibido desde hace una semana en su llegada a Ciudad de México y afirmaron tener un respeto total por la cultura pugilista en el país, que esperan recrear este sábado.

“Si llego a tener un poco de la intensidad que siempre muestran los boxeadores mexicanos, con eso bastará para que todos ustedes queden satisfechos con la pelea. Llego muy preparado y agradecido con Floyd por la oportunidad de realizar esta revancha, ya que él no estaba obligado a ello”, apuntó Gotti III.

A pregunta expresa de 24 Horas sobre su visión del boxeo amateur y con el enfoque de los Juegos Olímpicos de París 2024, Mayweather señaló que a él le hubiese gustado ver más eventos de boxeo en la pasada cita olímpica, aunque admitió estar enfocado en desarrollar a peleadores profesionales y no a púgiles que quieran probar el sector amateur. “Si quieren dar el salto profesional, que vengan a buscarme”.

Autoridades relacionadas con la organización del evento agregaron la presencia del músico Natanael Cano, quien brindará un pequeño concierto como parte de este evento deportivo, además de reiterar que las peleas comenzarán a partir de las 15:00 horas el sábado en el recinto de la Arena Ciudad de México, para el cual aún hay boletos en venta dentro de los portales oficiales de la función.

