Christian Cueva, jugador de Perú, se disculpó tras ser exhibido en un video en el que agrede a su pareja; “no me quiten el futbol”, pidió.

El exjugador de Toluca y Pachuca quedó exhibido en un video que se difundió en redes sociales, en el cual se observa que agrede a Pamela López, su esposa con quien ha tenido un matrimonio de 12 años y tuvo tres hijos.

⚠️ Segundo video donde Christian Cueva 🇵🇪 cogotea a Pamela López y ella grita desesperadamente para salvar su vida. Hubo una persona q fue testigo y gracias a su presencia este episodio no llegó a mayores. Ahí está el tipo al q el fútbol peruano quiere rescatar: Repugnante 🤮. pic.twitter.com/ZRk5AYqu5F — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 19, 2024

Ante el caso, el Club Cienciano -equipo en el que militaba Cueva- emitió un comunicado en el cual anunció el despido del mediocampista peruano.

“Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de esta institución”, indicó el club luego de concluir una investigación interna sobre el caso.

Christian Cueva decidió romper el silencio y habló sobre las acciones que cometió diciendo que:

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya parecido espontánea sino en respuesta, también lo es”.

El jugador consideró que no es un abusador como lo han tildado aunque sí confesó tener una “personalidad compleja”, pero se hará responsable de sus actos aunque eso no llevará a que se defienda y aclarar la situación.

“Por ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó pido perdón. Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes pido por favor que se me deje jugar futbol, que no se me quite esa opción”, agregó Cueva.

En su mensaje, Christian Alberto Cueva Bravo compartió un presunto diagnóstico en salud mental y lo hizo “para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece” agregando que no busca que se le quite culpa al abrir su expediente médico.

En un nuevo clip se muestra que Pamela López agrede primero a Cueva y éste responde a la agresión.

🇵🇪 | Video completo de la discusión entre el futbolista peruano Christian Cueva y su esposa Pamela López que acabó en agresión física y verbal. pic.twitter.com/b3m5hCEsaa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 20, 2024

Sin embargo, la Quinta Fiscalía en Violencia contra la Mujer de Lima Centro dictó medidas preventivas contra el jugador por el presunto delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, esto de acuerdo con el Ministerio Público.

Dentro de las medidas contra Cueva es que se le prohíbe cualquier tipo de acto que implique violencia de género y acercarse a su esposa.

Pamela López contará con protección y tendrá a su disposición un “botón de pánico” en su celular.

