A 14 años de su último partido jugado como local en la ciudad de Guadalajara, la Selección Nacional confirmó un partido de carácter amistoso ante su similar de Estados Unidos para el próximo 15 de octubre y con el Estadio Akron como escenario principal, con motivo de los preparativos que ambos representativos tendrán rumbo al Mundial de 2026.



Mediante una conferencia de prensa en conjunto entre autoridades de la Federación Mexicana de Futbol y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dio a conocer el regreso del Tricolor a territorio tapatío, para un partido amistoso ante el rival de la zona, que formará parte de la fecha internacional de dicho mes.



“Será un gran evento y aunque no inicia aquí, son los primeros partidos del ciclo que encabeza Javier Aguirre y un gran equipo técnico. Son 14 años de espera y queremos que más allá de los esfuerzos que ya realizamos, queremos que Jalisco tenga una agenda de preparación para el Mundial intensa. Queremos que esta ciudad aproveche la celebración del evento y tener así una promoción de Jalisco en México y el mundo”, afirmó el gobernador de la entidad.



Ivar Sisniega, presidente de la Femexfut, resaltó la importancia que ha tomado la necesidad de jugar en una sede mundialista como lo es Jalisco y el Estadio Akron, para el cual ya se tiene contemplado el realizar más partidos de preparación próximos a confirmarse. “Es importante que este grupo de jugadores venga a jugar a esta cancha como selección mexicana y que sientan en ella su casa”.



Durante la misma presentación, Javier Aguirre reiteró que cualquier jugador en activo y sin considerar será tomado en cuenta, al fijar una semana más para dar a conocer su primera lista rumbo a la fecha FIFA del mes de septiembre.



“Aún estamos evaluando todo. Se tiene una base importante y un trabajo previo y la exigencia debe ser siempre alta. Nosotros buscamos equivocarnos poco pero no cambiamos de idea, ya que queremos a jugadores a los que les interese representar a su país y que lo vean como un orgullo”, afirmó el estratega.



Para el entrenador mexicano enfrentar a Estados Unidos repercute mucho en el entorno del equipo Tricolor, al existir comparaciones constantes con el futbol de Norteamérica. “Necesitamos de nuestra afición y brindarles una alegría”.



El Vasco señaló haber visto como positivo el rendimiento de los clubes mexicanos en la Leagues Cup y dejó cualquier análisis posterior a expertos en materia, sin echar culpas a la logística del torneo mismo para la eliminación de todos los conjuntos nacionales. “Todo esto genera competitividad en el futbol mexicano y ya el resultado depende de otras variantes”.



Para Sisniega, una competencia como la Leagues Cup resulta valiosa desde la perspectiva en la que hoy los 18 clubes mexicanos tienen la posibilidad de vivir un torneo internacional fuera del país y de lo que describió como su zona de confort.



“Es un torneo con mucho potencial y que puede ayudar a crecer a todos los clubes mexicanos, pero aún se están evaluando posibles cambios a futuro”, apuntó el presidente de la FMF, al tiempo que indicó que el otro potencial rival de México para la fecha de octubre posiblemente será un club, al no haber selecciones disponibles.



Frase

“No me preocupa la condición física de los jugadores. Sé que venir a México y vestir la camiseta no tiene precio” – Javier Aguirre, director de la Selección Nacional



Cifra

2019

Fue el año cuando México consiguió su última victoria ante Estados Unidos, en partido disputado en Nueva Jersey

Related