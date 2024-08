Beau DeMayo, productor de ‘X-Men 97’ señaló que lo echaron injustificadamente, Disney señala que fue por presuntas agresiones sexuales.

El ahora exproductor de Marvel acusó a Disney por presuntamente despedirlo de manera injustificada tras publicar un ‘fan-art’ en sus redes sociales -el pasado 13 de junio de este 2024- para celebrar el mes del Pride.

En la imagen se aprecia a Beau DeMayo con un leotardo ajustado de los ‘X-Men’ y es por ello que el productor señala que Disney lo despidió de manera injustificada a días del estreno de ‘X-Men 97’.

Above is #XMen fan-art I posted on Instagram for Gay Pride in June. On June 13, #Marvel sent a letter notifying me that they’d stripped my Season 2 credits due to the post. Sadly, this is the latest in a troubling pattern I suffered through while on working on #XMen97 and #Blade.

— Beau DeMayo (@BeauDemayo) August 16, 2024