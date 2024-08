Ricardo Peralta causó indignación el día de ayer durante la gala de La Casa de Los Famosos México, reality show que ha causado polémica por los distintos integrantes que lo conforman. Pero algo que llamó la atención fue el posicionamiento que tuvo el también influencer con el actor y conductor, Arath de la Torre.

En este, Peralta usó la homofobia como estrategia para reclamar un comentario que le realizó De La Torre y que sacó de contexto.

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, como tenemos nuestro manierismos y cómo nos vestimos”, mencionó el integrante del dúo de influencers, Pepe y Teo.

La respuesta que obtuvo por parte de Arath de la Torre se volvió tendencia y le dio la razón pues este expuso que jamás ha ejercido actos homofóbicos y que no sería congruente pues tiene un hermano que es gay.

“No eres Wendy, Wendy Guevara es otra cosa, búscate otra historia porque esa ya se contó”, le respondió tajantemente.

¿Por qué causó molestia esta declaración? En redes sociales la población LGBTTTIQ+ y celebridades descalificaron a Ricardo Peralta y no porque sus dichos estuvieran mal o no defendieran el movimiento, pero coincidieron en que su discurso fue usado de forma estratégica para el reality y no fue genuino.

Tras esto sus números de seguidores comenzaron a bajar, principalmente en Instagram en el que llegó a tener hasta un millón de seguidores. Hasta el corte de este lunes ya cuenta únicamente con 916 mil seguidores y la cifra continúa bajando.

Si bien algunas organizaciones y celebridades se pronunciaron, Wendy Guevara contó su experiencia con Arath de la Torre dandole la razón pues a ella nunca la ha juzgado por su preferencia sexual.

Aunque el team Tierra menciona que todo lo que se muestra de ellos está alterado, la realidad es que el público está pendiente del 24/7 de la transmisión y mencionó que Peralta planeó lo que diría a lo largo de la semana.

Aquí podemos apreciar como Ricardo Peralta tiene la realidad alterada, lo que lo llevó a utilizar una carta que nunca debió sacar, llevaba días planeando su posicionamiento con Arath y si ya estaba en el piso su carrera, hoy la enterró 😗#LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX2 pic.twitter.com/zPpRm1McSH — Shania 🫀 (@shaaniiaa23) August 19, 2024

De igual forma sus dichos han tenido consecuencias y una de las más relevantes es el comunicado que emitió su agencia, Epik Talent en la que deja entrever que hasta que salga de la casa se definirá su situación con quienes lo representan pues sus acciones no “reflejan los valores ni la filosofía con los que operamos”.

La agencia que representa a Ricardo Peralta se ha pronunciado en redes tras las declaraciones emitidas en el posicionamiento en La Casa De Los Famosos México. pic.twitter.com/EcMfZiBdf1 — Leonardo Vega (@Leo_vega) August 19, 2024

