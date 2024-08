María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio, finalmente realizó una declaración luego de que pretendieran absolver al presunto autor intelectual de su agresión, Juan Antonio N y sus cuatro cómplices; explicó que no se pronunció porque tenía que digerir la situación.

Pero ahora, dijo en un video en su cuenta de X, que “esta nueva resolución me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí sino todas las mujeres, las infancias, las víctimas, que no nos hemos sabido quedar calladas y que por supuesto no van a contar con la comodidad de nuestros silencios”.