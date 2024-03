María Elena Ríos acusó a Morena de dar una candidatura al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a quien señala de proteger a su agresor Juan Antonio Vera Carrizal, quien se encuentra en prisión por el intento de feminicidio en contra de la saxofonista.

Lo anterior, luego de que en sus redes sociales compartiera una parte de la conferencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la que se pronunció ante la candidatura a la senaduría de Murat.

La saxofonista criticó al dirigente nacional al decir que el partido guinda suma “agresores” a su causa, como el exgobernador de Oaxaca.

“Que bueno que lo asumes @mario_delgado, sinceramente no me sorprende la manera en cómo se conducen, pero conmigo se equivocaron y no voy a permitir que manchen mi nombre. Ahora, #México sabe de tu propia voz que en @PartidoMorenaMx, están sumando a nuestros agresores como lo es el cleptómano y corrupto de @alejandromurat; cómplice de #VeraCarrizal”, declaró en sus redes.

Por esta razón, María Elena Ríos rechazó sumarse a Morena y confirmó que Citlalli Hernández sí la buscó. Sin embargo, le comentó que ella no tomaba ninguna decisión al interior del partido y el único que lo hacía es Mario Delgado.

“Y sí, sí hablé con @CitlaHM. De hecho me comentó que ella no toma las decisiones, fuiste tú, que ella también lleva una lucha dentro del partido por la #ViolenciaPolítica que ejerces”, declaró.

El dirigente nacional de Morena declaró que se consideró en las listas de candidaturas a María Elena Ríos, por ser un símbolo en la lucha en contra de la violencia de género, pero que no sabe si ella aún tiene interés en dicha candidatura.

“En el caso de María Elena Ríos fue propuesta porque representa un símbolo en la lucha contra la violencia en contra de las mujeres. Esta propuesta en la lista… no sé porque yo nunca he tenido contacto con ella, no tengo el gusto de conocerla. Nuestra secretaria general, Citlalli Hernández, parece que sí, ella es la que la propone. No sé sí ella todavía tiene interés o no, la verdad lo desconozco”, declaró.