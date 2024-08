Luego de la destitución de Gregg Berhalter por el fracaso de la participación de la Selección de los Estados Unidos en la Copa América, el nombre del argentino Mauricio Pochettino ha comenzado a sonar como el posible reemplazo.

De acuerdo con información de medios deportivos en Norteamérica y del periodista Fabrizio Romano, el exentrenador del Chelsea, PSG y Tottenham habría dado el sí para convertirse en el nuevo seleccionador del conjunto de las barras y las estrellas.

Te podría interesar: Definirán la serie en Brasil

Los directivos de la Federación Estadounidense de Futbol (USMNT, por sus siglas en inglés) se habrían reunido en los últimos días con Mauricio Pochettino para hablar sobre el proyecto que tienen con miras al mundial de 2026 y el proceso de eliminatoria para 2030.

Tras esto, el entrenador argentino habría dado el visto bueno la madrugada de este jueves 15 de agosto, por lo que solamente restarían afinar detalles de su contrato y sueldo para ser anunciado de manera oficial como nuevo entrenador de los Estados Unidos.

Te podría interesar: Ana explota por difamaciones en su contra

El estratega le habría ganado la carrera a otros entrenadores como Patrick Vieira, Wilfred Nancy y Steve Cherundolo, recordemos que previamente también se buscó a Jürgen Klopp, pero este los habría rechazado rotundamente al mantenerse firme en su idea de tomarse un año sabático.

A poco menos de dos años de que se lleve la ceremonia de inauguración del Mundial de 2026 en México-Estados Unidos-Canadá, Pochettino tendrá la tarea de potenciar a una base de jugadores en Europa en la búsqueda de hacer el mejor papel en la próxima Copa Oro y la Copa del Mundo.

🚨🇺🇸 Mauricio Pochettino becomes the new USMNT manager, leading the US to World Cup 2026.

After contacts with several managers, former Chelsea and Spurs head coach says yes to proposal and project, as per reports in US overnight.

Poch’s back. 🤝🏻 pic.twitter.com/e6JmmU2AGz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024