Durante la ponencia en la que justificó como positiva y honorable la gesta logrado por la delegación mexicana en París 2024, Ana Gabriela Guevara aseguró que está en todo su derecho de hacer uso de su dinero en lo que ella quiera, tras ser acusada de usar recursos públicos para su viaje a Juegos Olímpicos.

Cansada de las acusaciones contra su persona por supuestos malos manejos que se le han apuntado directamente a ella, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se dijo exenta de cualquier afección por mentiras que no le han comprobado durante toda su administración al frente de dicha dependencia. “Entre más me chingan, más me crezco. Sigo esperando que me traigan impreso todo eso que aseguran. No existe ninguna averiguación ante Fiscalía o expediente abierto hacia nosotros”.

Cuestionada sobre su papel en territorio parisino, la dirigente de Conade afirmó que nunca pidió dinero público para viajar a París y los gastos que en próximas semanas hará públicos, salieron de su dinero personal. “Lo que yo gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni alguien que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano lo puedo gastar en lo que yo quiera”.

“Mi acreditación no tenía acceso a donde estaban los deportistas, era de gradas y yo no iba a eso. Los deportistas saben que no es mi papel el hostigarlos o generarles expectativas”, afirmó.

Aunque señaló como positiva la participación de México en la pasada justa deportiva en Francia, defendió la postura de haber dado resultados de éxito en distintos campeonatos deportivos de su gestión, con un recurso público que nunca superó los dos mil millones de pesos anuales.

Sin hablar sobre su futuro y sin comentar algo sobre su posible sucesor, Ana Gabriela Guevara aseguró que no ha sostenido ninguna reunión con Claudia Sheinbaum, pero sí se va tranquila de la dependencia deportiva. Referente a los deportes acuáticos y al usar a Osmar Olvera y Juan Celaya como ejemplos, Guevara afirmó que los únicos clavadistas que lograron medalla fueron quienes se enfocaron en entrenar y no en crear un escándalo mediático con denuncias contra la Conade.

Informe oficial

De 2019 y 2024 se ha apoyado a los atletas mexicanos con hasta tres mil 248 pesos Conade solicitó un aumento al monto de las becas vitalicias para medallistas olímpicos, tras un análisis de la inflación histórica del país.

Autoridades mexicanas destacaron que además de las tres medallas de plata y las dos de bronce, el país obtuvo un total de 24 diplomas olímpicos.

Señalamiento a Sansores

Ana Guevara aclaró que sobre la actuación del taekwondoín, Carlos Sansores en París 2024, que ella no vio a un campeón mundial sobre el tatami.

Reconocimiento a Alegna

Conade ubicó a la marchita Alegna González como la atleta que más mereció una medalla en París 2024, al ubicarla como el tipo de deportista que necesitan las demás disciplinas en el país