Muere a los 68 años actor de la película Scarface

Fue confirmada la muerte del actor cubano- estadounidense Ángel Salazar, quien dio vida al papel de “Chi Chi” en la icónica película Scarface de 1983.

Aunque las causas de su muerte, ocurrida en casa de un amigo en Nueva York, no han sido reveladas, fuentes no oficiales afirman que el actor padecía problemas del corazón con los que había batallado en los últimos años.

Uno de los papeles que lo llenó de fama en el mundo del cine fue el de “Chi Chi” al lado del gran actor Al Pacino, como uno de sus guardias más fieles; sin embargo, no fue esa su única participación.

Otras de las películas en las que participó a lo largo de su carrera fueron Punchline en 1988 y Carlitos Way en 1993.

Ángel Salazar nació en Cuba en 1956 y huyó de su país nadando por la bahía de Guantánamo a finales de los años 70 hasta llegar a una base naval de Estados Unidos, después fue enviado a Miami y luego a un hogar de acogida ubicado en Nueva York.

Durante su carrera como actor también incursionó en la comedia actuando en bares de Nueva York hasta convertirse en una importante figura local en el rubro.

Algunas figuras del medio del espectáculo como Adam Hunter y Tito Puente Jr. han externado sus condolencias por la muerte del actor.

Rest in peace Angel Salazar “chichi” you were an amazing actor and good friend hermano. From scarface to carlito’s way your characters and comedy will be forever missed..😔 @angelsalazarchichi #chichi #angelsalazar #restinpeace #🙏 pic.twitter.com/hRGJAdgaU5

— Tito Puente, Jr. (@titopuentejr) August 12, 2024