Anabel Hernández, nació el 11 de enero de 1969 en la Ciudad de México. Destacada periodista e investigadora mexicana especializada en temas de narcotráfico, corrupción y derechos humanos, ha trabajado en medios como Reforma y es autora de libros influyentes. Su valiente labor le ha valido premios y reconocimiento, aunque también ha enfrentado amenazas debido a su trabajo.

Te dejamos todos los libros que ha publicado Anabel Hernández, donde han sido de alto impacto para la sociedad y como es que ha llegado a tener amenazas por decir la realidad y veracidad de México.

La familia presidencial: el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción Anabel Hernández García (2005)

Fin de fiesta en los pinos (2006)

Los cómplices del presidente (2008)

Los señores del narco (2010)

La verdadera noche de Iguala: la historia que el gobierno quiso ocultar (2008)

México en Llamas: el legado de Calderón (2012)

Narcoland: The Mexican Drug Lords And Their Godfathers (2013)

La tierra dei narcos. inchiesta sui signori della droga (2014)

El pacto mafioso (2014)

La terra dei Narcos (2014)

A Massacre in mexico: the true story behind the missing forty three students (2018)

El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo / The Traitor. The secret diary of Mayo’s son (2019)

El traidor (2019)

Emma y las otras señoras del narco (2021)

The traitor: inside the world’s most powerful drug cartel (2023)

Las señoras del narco: Amar en el infierno (2023)